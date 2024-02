Juan Rivera responde si le pagaron dinero por ir a La Casa de los Famosos

En el fragor de la disputa, Manelyk no dudó en recordarle a Juan que él mismo había compartido detalles íntimos de su vida en el programa.

El enfrentamiento entre los panelistas no tardó en desatarse, y la causa raíz fue nada menos que cuestiones de privacidad.

Manelyk estalla contra Juan Rivera

La retórica de Manelyk no se detuvo ahí, ya que continuó argumentando que si uno no quiere que su vida personal se vea expuesta, simplemente no debería entrar en el juego.

«Si no quieres que tu relación se exponga, no entras», sentenció la influencer, elevando la tensión en el set.

Cuando Juan Rivera intentó argumentar que eso no justificaba todo, Manelyk no dudó en recordarle su propia boda televisada.

«Tú te viniste aquí a casar en televisión, Juan, no me vengas a decir ahora que no nos metamos en la vida de los demás», acusó la influencer, subrayando la aparente contradicción en la postura de Rivera.