Juan Rivera renueva sus votos junto a su esposa Brenda

Tan pronto hizo público el hecho de que celebraría junto a su esposa la renovación de sus votos, por medio de una transmisión de la cadena de ‘Telemundo’, las críticas no se hicieron esperar. Y es que los internautas no vieron con buenos ojos que Rivera sacara provecho del programa que decidió abandonar.

Contaron la historia de como se conocieron

La pareja comenzó la transmisión contando la historia sobre como empezó su historia de amor. Y es que Juan señaló que se conocieron cuando él se encontraba vendiendo unos casetes y ella se acercó a preguntar por ellos. Desde ese momento comenzó la historia que los llevaría a este evento.

Brenda señaló que en un inicio de su relación, su madre no se encontraba muy convencida de su relación con Rivera. Y es que no le tenía permitido salir con el hombre, por lo que si él quería estar con ella tenía que ir a su casa y no tenían permitido salir a ningún lado, sin embargo, Juan no se rindió.