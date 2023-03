Ante ésta noticia, se esperaba que el intérprete de ‘Déjame el instructivo’ no volviera a pisar La Casa de los Famosos, sin embargo ahora Juan Rivera ha dado a conocer que estará de regreso, pero no en la competencia en sí, si no para renovar sus votos con su esposa Brenda.

Ellos son los invitados que podrían contemplar para la renovación de votos

Me habló y me invitó Juan Rivera, anoche me habló y me dijo: ‘oiga tío, sabe qué, voy a renovar mis votos matrimoniales en La casa de los Famosos el domingo, va a haber una fiestas y quiero que usted me acompañe’, y le dije que ok, ahí estoy”, contó Gustavo Adolfo a ‘De Primera Mano’.

El portal de noticias de Tv Notas, reveló que entre los invitados especiales que podrían asistir al evento, está la familia Rivera, los padres de Juan y su hermana Rosie, además de todos los famosos y los eliminados de la competencia. También, aseguran que los panelistas que son Manelyk y Laura Bozzo, se harán presentes (VER VIDEO AQUÍ).