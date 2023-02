Juan Rivera fue uno de los personajes públicos más esperados de que formara parte de la casa más famosa de la televisión hispana desde que Zerboni habló sobre La Diva de la banda y aseguró que ella no había fallecido en un accidente, desde entonces la polémica entre ambos comenzó y fue ahí donde muchos internautas pidieron la presencia del productor musical dentro del reality.

Juan Rivera hijos Jenni. El hermano de ‘La Diva’ de la banda, se convirtió en una de las celebridades que está compartiendo el techo de la casa más famosa de la televisión hispana con otras celebridades más y desde que inició el reality las polémicas no han dejado rondar a Juan Rivera.

"De un día para otro me fui de tener 4 hijos a tener 9 porque yo sentía que mis sobrinos eran mi responsabilidad porque yo sé que Jenni hubiera hecho lo mismo por mí", relató visiblemente afectado por lo ocurrido y con lágrimas en sus ojos, "El 11 de diciembre fuimos a reconocer el cuerpo de mi hermana. Iban a ir Lupe y Gustavo nomás y recuerdo que Chiquis me dice 'no, mi tío Juan tiene que ir, él es el único que puede traer a mi mamá a casa'", añadió.

La Casa de los Famosos: Juan Rivera recuerda qué destrozó su relación con los hijos de Jenni

Sin embargo, reconoció que lo peor llegó después de la tragedia donde La Diva de la banda perdió la vida, “En el 2013 la familia Rivera se acabó. No hay manual de cómo manejar el duelo, el dolor, el sufrimiento, pero los seres humanos somos tan egoístas que solo queremos ver las cosas de nuestro mismo punto de vista, y les soy sincero no creo que mi familia jamás será la misma”, compartió.

Juan Rivera no pudo callar el dolor que le ha provocado toda la situación con sus sobrinos, los hijos de Jenni, cuya relación se 'despedazo'. "Después de muchos años de intentar cuidar de mis sobrinos, que tengo que aceptar que tal vez fallé, a mi hermanita Rosy y a mí nos tacharon de rateros. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se me viera de esa manera".