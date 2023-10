Juan Rivera protagoniza pelea con el cantante José Torres y todo quedó grabado

Pero eso no fue todo, pues el hermano de Jenni agregó notoriamente molesto que: «Y que usted me pasa por los hue…».

El video viral que sacude las redes sociales

De inmediato Juan Rivera mencionó que «Alguien le puso un comentario a usted, y usted dijo desde su cuenta contestó eso».

«Si fue un arrancón no hay ped… pero no se me hace chido porque yo le he aplaudido a usted», señaló el hermano de Jenni.

«Mire, yo lo que tenga que decirle aquí estoy solito, vengo sin nadie y lo que digo así (de frente) no tengo que decirle por las redes», afirmó

«Nomás le digo, usted tiene que subirse a chambear y hacer su jale, pero mire le digo como hombre, yo a usted lo he respetado», indicó Juan.