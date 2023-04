Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que Juan Rivera compartió un video que sin duda dejó a más de un seguidor con la boca abierta y preocupado, pues en dicha grabación se le ve cómo jamás se había imaginado. Apenas hace unas horas que el productor musical compartió el video y ya cuenta con más de 5 mil Me Gusta.

No cabe duda que desde que iniciaron las fuertes disputas entre los hijos de Jenni Rivera y los hermanos de la cantante, la familia se ha visto un tanto distanciada, lo que ha dado paso que los hermanos de La Diva de la banda siempre compartan contenido que los coloque en el ojo del huracán.

Juan Rivera aparece al interior de un ataúd y se encienden las alarmas

Dentro de la descripción de dicha grabación, Juan Rivera destacó que hay momentos en que se siente vacío y como si estuviera muerto en vida, metáfora que mostró en su video. “Les confiare algo. Todos sabemos que en las redes seguido se venden las vidas o momentos perfectos. Me abriré con Uds porque no dudo que ustedes también se podrán sentir así”, inicia el texto.

“NO IMPORTA que tan FUERTE INTENTE SER. Aunque tenga una RELACION CON DIOS no dejo de ser Humano con emociones y sentimientos. Seguido me siento VACIO por dentro. Me siento PERDIDO aunque se donde estoy. Aveces siento que la Maquina esta encendida pero el chofer se fue. En mi vida, eh vivido MUCHAS ETAPAS. La mayoría de ellas Malas”, compartió con el corazón abierto Juan Rivera. Archivado como: Juan Rivera aparece ataúd.