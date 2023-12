Muestran supuesta prueba donde Juan Rivera podría estar mintiendo sobre Chiquis

«Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece», afirmó el productor musical durante un live que realizó.

Contradicciones y videos reveladores

«Me dijo, ‘Juan a mí me dijeron que tú compusiste’ y dije ‘no’, no confundan las cosas, ese crédito no me pertenece a mí», compartió.

«Lo único que me molestó a mí, que ya se arregló con el equipo de Chiquis, es que no iban los créditos de mi editora», reveló Juan Rivera.

«Gracias a Dios el tema está funcionando, como no hay comunicación con mi sobrina, no sé a que acuerdo llegaron ella y el Pabi (autor de Abeja Reina)», dijo.

Luego de eso un usuario preguntó a Juan Rivera si cobraría regalías por el tema, al cuál le fue muy bien en su lanzamiento.