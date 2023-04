Juan Rivera comparte extraño mensaje

El hermano de Jenni Rivera se siente muerto

Se deja ver dentro del ataúd Juan Rivera mensaje muerto. El hermano de la famosa cantante fallecida Jenni Rivera, hablamos del polémico Juan Rivera quien recientemente tuvo una participación en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 3, ha lanzado un preocupante mensaje en sus redes sociales. Incluso subió una foto que da mucho de que hablar. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Juan publicó un video en donde incluso se muestra dentro de un ataúd, acompañado de una reflexión que deja para sus seguidores. En el post comparte un mensaje en donde decide abrirse ante sus seguidores. Juan Rivera comparte mensaje donde se dice estar muerto “Les contare algo. Todos sabemos que en las redes seguido se venden las vidas o momentos perfectos. Me abriré con Ustedes, porque no dudo que Ustedes tambien se podran sentir así”, comienza diciendo en la grabación de su cuenta de red social que tiene preocupados a muchos. Cabe recordar que después de la salida de Adamari López del matutino de la cadena televisiva de habla hispana, circuló el rumor de que Juan Rivera se integrará al elenco de ‘Hoy Día’. Sin embargo, él mismo afirmó que no será el reemplazo de la boricua más querida de los hispanos.

Juan Rivera mensaje muerto: “Me siento vacio por dentro” En su post de Instagram, el hermano de Jenni Rivera abrió su corazón en las redes sociales y da a conocer que se ha sentido vació últimamente. Cabe recordar que desde su salida del reality de Telemundo, se ha visto a un Juan Rivera muy distinto a como lo conocían anteriormente “No importa que tan fuerte intente ser. Aunque tenga una relación con Dios no dejó de ser Humano con emociones y sentimientos. Seguido me siento vacio por dentro. Me siento perdido aunque se donde estoy. Aveces siento que la Máquina está encendida pero el chofer se fue”, dice en su post. Archivado como: Juan Rivera mensaje muerto

¿Qué intenta decir? Luego comparte que ha estado viviendo muchas situaciones que en su mayoría han sido malas, de igual manera da a conocer que no ha sido una buena persona. Sin embargo, él trata de aprender a vivir la vida y trata de cada día ser mejor, así lo da a conocer en su mensaje de Instagram. “En mi vida, he vivido muchas etapas. La mayoría de ellas Malas. No he sido buena persona por decir perooooo le doy gracias a Dios que me da los días para levantarme e intentar aprender y ser mejor. Creo, no lo se, pero creo estar en un mejor lugar en mi vida pero aun aveces me siento muerto por dentro. Hay mucha gente que verán sonreír por fuera pero por dentro son atormentados por sus pensamientos”. Archivado como: Juan Rivera mensaje muerto

Recibe apoyo de su familia “La verdad, la cruz que cargo pesa y pesa demasiado y aunque se que Dios me a perdonado la verdad yo no! ¿Serán normales estos sentimientos? No se pero si te puedes identificar con esto quiero que sepas que aun en tu tormenta él te ama”, finaliza su preocupante mensaje”. Una de las que comentó su publicación fue Rosie Rivera quien colocó: “Aunque duele leerlo, me enorgullece y me alegra que lo hagas, porque trae luz a las tinieblas, abre la verdad sobre las mentiras del diablo. Mientras respire, no te dejaré solo. Chay y tú me enseñaste eso”. Archivado como: Juan Rivera mensaje muerto. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

TE PUEDE INTERESAR