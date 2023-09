Juan Rivera manda mensaje para justificar a Yahritza y su Esencia

Juan hace broma

El hermano de Jenni fue cuestionado sobre si a él también le gusta «el chicken» haciendo referencia a la agrupación.

Juan respondió:»Yo no sé si a mí me gusta más el chicken o el pollo, no sé si me gusta más el chicken americano o el pollo de Argentina,».

«No sé cuál me gusta más, pero con un pollito o gallito estoy contento», agregó en su respuesta ante los medio de comunicación.

El hermano de ‘La Mariposa de Barrio’ expresó que no le gustó ver los abucheos y burlas a los hermanos.