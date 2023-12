Juan Rivera manda mensaje a Chiquis tras sentirse ‘en peligro’

«Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene», escribió.

La problemática entre Los Rivera no para, pues desde que Juan Rivera le puso un ‘ultimátum’ a Chiquis los dimes y diretes han estado presentes.

Asimismo aprovechó para mandarle un mensaje a su sobrina Chiquis dejándole saber que no debe porqué temer, que no hay motivos.

Ante esto, Juan Rivera no dudó en realizar un live a través de su canal de YouTube para aclarar la actual situación.

«Desde que yo recuerdo he sido una persona que siempre ha apoyado a su familia de la mejor manera posible», añadió Juan Rivera.

«Desde ayer me di cuenta que mi sobrina Chiquis se siente amenazada, preocupada por su seguridad», expresó Juan Rivera.

La solidaridad familiar con los Rivera

«Tu mamá desde que yo tenía 14 años, sentía la confianza de contarme lo que ella sentía que le preocupaba, de marcarme y contarme cualquier problema», afirmó.

«Hay que recordar hija, que, el negocio es el negocio y la familia es la familia», dijo en el mensaje dirigido para Chiquis.

«No importa qué suceda mi sobrina siempre va a ser más importante que el negocio, así como pasó en tu boda, como pasó con tu mamá», confirmó Juan Rivera.

Posteriormente señaló que «‘se te hicieron acusaciones y yo te defendí’… El que estemos peleados no quiere decir que no me importa el bienestar de mi sobrina».