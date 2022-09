Juan Rivera se ve envuelto en una nueva polémica

El productor musical y youtuber confiesa si sería capaz de mandar a su mamá, la Señora Rosa, al asilo

“Todo lo que hacen los hijos a la madre lo pagarán cuando estén en la presencia de Dios”, le dice un usuario

¿Mal hijo? A unos cuantos meses de que se cumpla el décimo aniversario de la trágica muerte de Jenni Rivera, conocida también como La Diva de la Banda, su hermano menor, Juan Rivera, se ve envuelto en una nueva polémica luego de confesar si sería capaz de mandar a su mamá, la Señora Rosa, al asilo.

Por medio de su canal oficial de YouTube, donde cuenta ya con cerca de 180 mil suscriptores y donde sube con frecuencia todo tipo de publicaciones, el productor musical y youtuber compartió un video que causó todo tipo de reacciones, pues mientras unos le aplaudieron sus palabras, otros se le fueron con todo, ¿pero que pasó exactamente?

“¿Mandaría a mi mamá al asilo?”, Juan Rivera responde

Sin dudar, la Señora Rosa le dijo a su hijo Juan Rivera que él sí la dejaría en un asilo, a lo que le productor musical le preguntó si recordaba la ocasión en que la dejó parada en una banqueta, por lo que confirmó que su hijo ‘si es gacho’: “Era una celebración de Chiquis y fuimos a cenar todos y le dije a mi mamá que no la iba a llevar a su casa”.

“A mí no me importa, me lleva mi yerno chulo, Abel, él me lleva”, habría respondido, a decir de Juan, la mamá de Jenni Rivera en esa ocasión: “Yo no te necesito a ti, que me lleves, baboso”. El productor musical recordó, que después de salir del festejo, vio a su madre parada en la banqueta sin que ella se imaginara que su yerno, así como su hija Rosie, ya se habían ido.