Así es como Juan Rivera dio a conocer lo que estaba ocurriendo con Brenda. “Hace cuatro años, le dijeron a mi esposa que tiene dos genes cancerosos, por la cual ella tiene que operarse”, reveló a los medios. Por su lado, indicó que él necesita estar cerca de ella para apoyarla durante el proceso de recuperación.

“Una de las cosas que más me hacía sufrir allá dentro era el pensar en perder a mi mujer y me dijo la doctora ‘¿Por qué Juan?’ y le dije ‘porque ya perdí a una de las mujeres que más amo en mi vida‘, duele mucho. Me dijo la doctora que se convirtió en obsesión compulsiva”, reveló (VER VIDEO)