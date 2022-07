Juan Rivera se les va con todo a los hijos de Jenni

A punto de llegar a las 10 mil vistas a la fecha, este video muestra en primer lugar a Juan Rivera diciéndole a las personas que estaban atentos a esta transmisión en vivo que sí saben que le gusta el ‘despapaye’, para qué le daban motivos: “Si saben que me gusta el borlote, ¿para qué le buscan? Si les caigo gordo, ¿para qué me ven?”.

“El ratero regresó”

A continuación, Juan Rivera recordó otro video que subió que lleva como título ‘El ratero regresó’, donde presentó algunos de los materiales de Jenni Rivera que lanzarán próximamente por medio de Cintas Acuario, sin imaginar lo que pasaría más adelante: “Todo había estado calmado”.

“Nos dijeron que somos aprovechados, que esto y aquello, que nadie debería vender material de Jenni más que mis sobrinos, y eso me tiene algo confundido a mí: que somos vividores, mantenidos, rateros, sinvergüenzas, no sé que tanta cosa me dicen”, expresó Juan Rivera, quien asegura que le escribió a una de estas personas por mensaje directo, pero ya no supo qué responderle.