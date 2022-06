Juan Rivera hace lo que nadie hubiera imaginado

El nuevo director de Cintas Acuario por fin habla con su medio hermano, Juan Carlos

El joven es hijo de don Pedro Rivera, que lo tuvo fuera de su matrimonio con la Señora Rosa A falta de Lupillo, ¿busca un nuevo ‘cómplice’? Como una ‘relación extraña’ define Juan Rivera la relación que tiene con su medio hermano, Juan Carlos, quien es hijo de don Pedro Rivera y que tuvo fuera de su matrimonio con la Señora Rosa, por lo que pocas personas sabían de su existencia hasta ahora. A través de sus redes sociales, donde cuenta con 175 mil suscriptores, el nuevo director de Cintas Acuario compartió un video de una videollamada que tuvo con Juan Carlos, a quien prácticamente ignoró en la rueda de prensa que ofreció El Patriarca del Corrido días después de ser absuelto del delito de acoso sexual. Juan Rivera asegura que siempre ha tratado de ser respetuoso con Juan Carlos Antes de entrar de lleno con esta ‘charla’, la cual transmitió en vivo, Juan Rivera comentó que en la rueda de prensa simplemente no se dio cuenta de la presencia de su medio hermano Juan Carlos, con quien siempre ha tratado de ser respetuoso. Al joven pareció no importarle mucho este ‘descuido’. “Sí tú sientes que hice eso, te pido una disculpa, porque me senté y estaba en mi teléfono, llegó mi papá, llegó Rosie, están los medios acá y de repente mi papá te preguntó algo y fue cuando contestaste. Antes que nada, públicamente, quiero que sepas que no lo hice de una manera intencional, pues con nosotros no hay bronca”.

“Tú estás en una situación difícil” Después de dejar en claro que entre ellos no había problema alguno, aunque varias personas opinan lo contrario, Juan Rivera le hizo la observación a su medio hermano Juan Carlos que él estaba en una situación difícil, principalmente por lo que ha pasado con su madre y la Señora Rosa, mamá de Juan. “Yo quiero hacer lo mismo con mi mamá (cuidarla y protegerla) y darle ese lugar y respetarla y no hacerla sentir mal… Y lo que la gente a veces no se pone a pensar es que a veces los hijos batallan con las decisiones de los papás porque tú no decidiste estar en esta situación y llegaste a este mundo sin deberle nada a nadie”.

Juan Rivera reconoce que, por respeto a la Señora Rosa, por mucho tiempo no le habló a Juan Carlos En otra parte de este video, donde Juan Carlos prácticamente se ha dedicado a escuchar a su medio hermano, ahora Juan Rivera reconoció que, por respeto a la Señora Rosa, por mucho tiempo no le habló, aunque tiempo después cambiaría de opinión, justo por darle su lugar a don Pedro Rivera. “Mi papá quiere ver a sus hijos juntos aunque se me hace difícil llamarte ‘hermano’ porque yo me crié con mis hermanos. Es algo difícil que pasa uno porque la gente cree que eres malo, pero no es así”, dijo el también productor musical, que le preguntó a Juan Carlos por esta stiuación.

Para el joven, también es difícil decirle ‘hermano’ a Juan Tranquilo, como se ha dejado ver en otros videos donde ha acompañado a su papá, Juan Carlos le compartió a Juan Rivera que para él también es difícil decirle ‘hermano’, pues él creció con su hermana y su hermano: “Yo crecí con ellos, no crecí con ustedes, por lo que no tenemos esa conexión, tenemos el mismo papá, pero no tenemos experiencias juntos”. Algo que llamó la atención de Juan, ahora que trabaja junto a su medio hermano en Cintas Acuario, es que el habla de ‘tú’, a diferencia de los hermanos Rivera: “Lo que mi papá ocupa siempre estás atento y yo lo valoro porque le estás brindando cariño a mi padre, a alguien que yo amo, admiro y respeto”.

Apenas convivieron, como hermanos, en el juicio en contra de don Pedro Rivera A punto de terminar con esta transmisión, Juan Rivera reveló que, justo en el juicio que enfrentó don Pedro Rivera en la Corte Superior de Los Ángeles, él y Juan Carlos convivieron como hermanos: “Estábamos los dos apoyando a mi papá y era la primera vez que cotorreé contigo porque hablamos muchas cosas”. “Creo que nunca he intentado ser grosero contigo, siempre he intentado tratarte con respeto, y si sentiste que yo te traté mal, lo siento, nunca ha sido mi intención. Estamos en una situación rara, no es fácil”, finalizó Juan Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).