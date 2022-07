Tal parece que los problemas entre la Familia Rivera están muy lejos de llegar a su fin

Juan Rivera explota contra su sobrina Chiquis por el motivo menos esperado

¿Demandará a la hija de Jenni Rivera?

Apenas unas horas antes del 2 de julio, día en que la cantante Jenni Rivera hubiera cumplido 53 años de edad, uno de sus hermanos, el productor musical y actual director de Cintas Acuario, Juan Rivera, explota contra su sobrina Chiquis por el motivo menos esperado y las reacciones no se hicieron esperar.

Fue en una entrevista para el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que el también youtuber aseguró que no tiene ningún problema con su sobrina, pero lo que muchos se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Sigue leyendo a continuación…

Jenni Rivera, hermana de Juan Rivera, hubiera cumplido 53 años

En esta entrevista, se le preguntó en primer lugar a Juan Rivera que, sí cerrara los ojos, cómo vería a su hermana Jenni Rivera y así respondió: “Creo que en cada momento cambian los sentimientos. Hay veces que puedes ver imágenes que te tocan en lo más profundo de tu corazón, de tu ser”.

El productor musical compartió que hoy visitarán el lugar donde descansa La Diva de la Banda, aunque reconoce que todavía, a casi diez años de su muerte, no ha tenido el valor para llevarle flores: “La vez que estaba preparado mejor les di las flores a mis hijos, que ellos se las pusieran sobre su tumba. Estaremos en casa de mi mamá, no sé que vaya a suceder, no sé sí se me antoje echarme unos tragos, no sé”.