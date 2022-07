¡Juan Rivera explota en contra de Zerboni de La Casa de Los Famosos!

En compañía de su hermana Rosie, Juan aseguró que el no ve el famoso reality show de la cadena de Telemundo, pero dijo que ha estado recibiendo videos en donde Zerboni dijo que a su punto de vista, la muerte de la hermana de Juan, no había sido un accidente y se trataba de un atentado.

“Yo quería entrar, ir a saludarlo, y hablar cara a cara con él. Hablé con el productor que estaba de vacaciones en Colombia y le dije que me dejara entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para hablara con Zerboni, para que él me explique por qué dice que la muerte de mi hermana fue un atentado… Pero me dijeron que no porque nadie podía entrar, para evitar favoritismo o un trato diferente o que pasara algo. pero, ¿yo no tengo derecho a réplica?”, dijo Juan Rivera en su live de Instagram. Archivado como: Juan Rivera contra Zerboni

Pide Juan Rivera que saquen a Zerboni de LCDLF

No solo arremetió Juan Rivera contra Zerboni, si no que también aprovechó para boicotear a sus sobrinos nuevamente y dijo lo siguiente. “Es mi hermana, pero siento que mis sobrinos podrían haber respondido por su mamá, pero como no pasó nada, respondí yo, que ese siempre fue mi papel con mi hermana”, comentó.

Juan Rivera al parecer hizo de todo para que lo dejaran hablar con Zerboni, pues como se negaron a dejarlo pasar a las instalaciones, pidió que lo dejaran conversar con él a través del vidrio, pero tampoco accedieron. “Zerboni dijo que el accidente de mi hermana no fue accidente, fue un atentado, yo creo que las autoridades deberían sacar a este vato de la casa, para que de explicaciones y de paso darle una calentada, porque no se vale que esté hablando así a lo menso, resulta ser que el productor me dijo que no, porque están exponiendo a su talento”, dijo el productor musical molesto. Archivado como: Juan Rivera contra Zerboni