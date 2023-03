Juan Rivera dijo lo siguiente después de las declaraciones: “Cuando yo entré a la Casa había 3 cosas intocables, mi hermana Jenni, mi esposa y mis hijos, yo le brindé mi respeto a todos mis colegas en especial a Arturo, pero el decir o insinuar que mi hermana tenía una atracción hacia él, porque es lo que entendí yo, se me hace una falta de respeto a mi hermana que aunque haya sido cierto o no, no está aquí en vida para avalar o defenderse de los comentarios”.

Juan Rivera asegura que confrontará a Arturo cuando salga del reality

El hermano de Jenni continuó expresando su completa desaprobación al comentario de Arturo Carmona, donde los usuarios y el mismo Juan lo catalogaron como “fuera de lugar”, expresando que Jenni no estaba en vida para poder decir si fue cierto o no, en cuanto a confrontarlo, Juan dijo lo siguiente.

“No se me hace justo que hable algo de mi hermana y si él verdaderamente me tuviera respeto no hubiera dicho nada, entonces en cuanto salga yo hablaré con él porque me gusta hablar las cosas de frente como deben de ser”, si quieres conocer a los últimos nominados de LCDLF 3, da click AQUÍ.