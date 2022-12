Juan Rivera revela que hará lo mismo que cuando estuvo en la cárcel dentro del reality de Telemundo

“Voy a estar en ‘La Casa de los Famosos’, que chido la neta. Sé que hay mucha gente que va estar muy contenta de que voy a estar ahí y sé que va a haber y que ya hay gente que está molesta porque avientan sus comentarios y sus indirectas… La neta no me molesta, gracias a toda la gente que empezó a seguirme hoy”, comenzó diciendo Juan Rivera en su live de Instagram.

Posteriormente reveló que será algo muy fuerte y el cómo le hará para convivir con sus compañeros, “Sé que va a ser algo muy intenso, algo muy difícil. Hasta el día de hoy creo que se han anunciado 6 personas conozco muy poco de ellos, no tengo bronca con nadie de ellos todavía, sé que es una experiencia diferente… bueno ni tan diferente pues porque estaba en el bote, me aventé 7 meses con gente que no conocía y me tuve que adaptar”. Archivado como: Juan Rivera dentro LCDLF.