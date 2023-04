El ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ pone las cartas sobre la mesa

Revela finalmente la verdad tras su aparición en ‘Hoy Día’

El hermano de Jenni Rivera confiesa que está en negociaciones con Telemundo Juan Rivera confirma negociaciones con Telemundo: Tras la sorpresiva noticia de la salida de Adamari López de Telemundo y del programa en el que estuvo como conductora principal ‘Hoy Día’, la gente quedó bastante intrigada por los cambios que se han estado haciendo, sobre todo cuando comenzaron los rumores de que Juan Rivera tomaría el lugar de la conductora. Un día después del despido de la famosa puertorriqueña, Juan Rivera apareció en cámaras de Telemundo junto a los conductores de ‘Hoy Día’, pero ahora, el hermano de Jenni Rivera rompió el silencio completamente sobre estos nuevos cambios que se están haciendo ¡y acabó confirmando sospechas! Juan Rivera confirma negociaciones con Telemundo: Por fin revela toda la verdad sobre su participación en ‘Hoy Día’ El ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’, cantante y productor musical Juan Rivera, estuvo de invitado en el programa ‘Chisme No Like’ junto al conductor Javier Ceriani, el cual también es conducido por Elisa Beristain. Juan decidió hablar profundamente con el presentador argentino sobre todos los cambios que vienen en su vida. Y es que luego de que Adamari López fuera la ‘expulsada’ de Telemundo, se comenzó a rumorar que Juan Rivera tomaría su lugar en ‘Hoy Día’, sin embargo el hermano de la fallecida Diva de la Banda dijo que esto no fue exactamente así, pues nunca podría reemplazar a Adamari, reveló. Cabe resaltar que de acuerdo con Tv Notas, Juan Rivera ha puesto unas costosas condiciones a Telemundo con fin de tenerlo para sus programas.

Asegura que él no podría reemplazar a Adamari López Éste jueves, se reveló el programa de Chisme No Like, en donde Juan Rivera habló acerca de las negociaciones que está haciendo a lado de Telemundo, esto tras la salida de Adamari López, un fuerte bastante importante que estuvo en el programa por más de 10 años. “Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás”, reveló en primeras instancias el productor musical. “Adamari es una estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos”, dijo Juan Rivera a ‘Chisme No Like’.

Juan Rivera confirma negociaciones con Telemundo: Revela lo impensable sobre Telemundo Además, el hermano de Rosie Rivera reveló que fue la misma cadena quienes se pusieron en contacto con él para encontrar la posibilidad de que Juan formara parte de un importante proyecto como lo es ‘Hoy Día’, “En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami. “Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí (en Los Ángeles). Mi hijo el de 15 años, yo no le voy a quitar a sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no”, le dijo Juan Rivera a Javier Ceriani.

Juan asegura que no hay comparación con Adamari: “Es toda una profesional” Pese a que entró justo cuando Adamari salió del programa, Juan Rivera resaltó que no hay ninguna comparación a nivel profesional con la exconductora de ‘Hoy Día’. “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, dijo. “Pero no, Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La casa de los famosos siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo, y con la carrera y la experiencia, el carisma, el ángel que tiene ella va a hacer cosas maravillosas en su carrera”, reiteró el famoso a ‘Chisme No Like’ (PARA VER EL PROGRAMA PUEDES DAR CLICK AQUÍ).

