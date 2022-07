Juan Rivera confiesa lo inesperado: El color de ataúd que Jenni quería

“Todos los canales de Televisión pueden hablar de Jenni Rivera, pero nosotros no. A mí, mi hermana me llamaba cuando tenía un pleito pesado. Les voy a decir algo que no sabían. Jenni quería un ataúd rojo y esos cajones no existen.” El productor musical comenzó a relatar la buena relación que tenía con su hermana.

Además de ser esta confesión sobre el tipo de ataúd y color que quería la diva de la banda cuando muriera. “Qué bonito recuerdo entre hermanos.” “Juan, tienes mucho dolor en tu corazón.” Algunos seguidores comentaban el video de Juan Rivera con palabras de apoyo.