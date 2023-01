La detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cobra una ‘víctima’ más

Juan Rivera confiesa que se quedó ‘atrapado’ en Sinaloa

“Estamos completamente encerrados”, dice el hermano de Jenni Rivera Vive momentos de terror. Durante las primeras horas del jueves 5 de enero, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue capturado en un operativo que provocó balaceras y narcobloqueos en diferentes puntos de Culicacán, Sinaloa, en México, lugar donde también se encontraba el productor musical y youtuber Juan Rivera, quien confesó que quedó ‘atrapado’. Por medio de su canal oficial de YouTube, el hermano de Jenni Rivera realizó una transmisión en vivo en la que reveló que, junto con la persona que lo acompañaba, habían quedado “completamente encerrados”, incluso su madre, la Señora Rosa, mostró su preocupación en su publicación más reciente en redes sociales. Juan Rivera narra su experiencia en Culiacán Sin perder el buen ánimo, a pesar de lo preocupante de la situación que se vive en Culiacán, Sinaloa, en México, tras la detención de Ovidio Guzmán, Juan Rivera comentó que había llegado a esta ciudad un día antes acompañado de uno de sus hijos, Johnny: “La última vez que pasó esto (refiriéndose al anterior ‘Culiacanazo’), yo llegué un día despues”. “Nunca había vivido una situación así, he vivido cosas extremas y en realidad yo estoy en Altata (a una hora aproximadamente de Culiacán)… Y la neta me da ‘agüite’ por ellos porque mi esposa Brenda y mis hijos Marina, Divina y Lupito iban a llegar hoy a las 9:10, que iba a llegar el vuelo, creo que todo lo que se desató se desató como a las seis de la mañana y yo me dormí a las cuatro de la mañana”, comentó el hermano de Jenni Rivera.

“Recibí videos de todo lo que estaba sucediendo” Con rostro serio, Juan Rivera compartió que, luego de despertarse cerca de las 7:30 a.m., alguien le dijo que estaba ‘a todo lo que da el 2.0’ en Culiacán: “Recibí videos de todo lo que estaba sucediendo y en lo primero que pensé fue en mis hijos y ya después me doy cuenta de que tienen el aeropuerto… no sé si dijeron que se habían apoderado del aeropuerto y que nadie podía aterrizar”. “Como padre, que es el protector de la familia, pues le dio miedo a uno pensar que cualquier cosa puede suceder cuando las cosas están tan intensas. Ya después recibí, creo que se filtró un video, donde un avión recibió impactos de bala. Qué feo. Mis hijos iban a llegar a esa hora, lo que más quiero, lo que más amo, lo que más cuido y lo que más protejo, a esa hora iba a llegar”, dijo el productor musical y youtuber sin poder evitar su angustia.

“Uno siempre piensa lo peor”, dice Juan Rivera Al estar su familia en el avión, Juan Rivera no pudo comunicarse con su esposa e hijos, por lo que llegó a pensar lo peor tomando en cuenta los videos que comenzaban a filtrarse en redes sociales: “No sabía si iban a dejar aterrizar el vuelo de mi mujer y le dije a… que tenía que ir por mis hijos y me dijeron que ni se me ocurriera salir de donde estaba, pues lo más seguro era que cerrarían el aeropuerto y que no dejarían aterrizar vuelos”. “Yo no he salido de esta casa (la cual se encuentra en Culiacán), mi hijo no ha salido del cuarto, nos trajeron unos tacos, hemos comido solo una vez hoy, no tenemos ni agua para tomar”, dijo el hermano de Jenni Rivera justo en el momento en que soltó una risa nerviosa: “Pero estamos buenos y sanos, gracias a Dios” (Archivado como: Juan Rivera confiesa que se quedó ‘atrapado’ en Sinaloa).

Juan Rivera asegura que su esposa e hijos están bien: “Los regresaron a Tijuana” En otra parte de este video, disponible en su canal oficial de YouTube y que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Juan Rivera reveló que tanto su esposa como sus hijos están bien y que los habían regresado a Tijuana: “Yo estoy aquí con Johnny (su hijo), estamos encerrados y pues uno no sabe lo que está sucediendo afuera, aparte que no tengo cómo moverme”. “Hace un año que empezamos a venir a buscar casas acá (en Culiacán) y en septiembre me la entregaron, el día de nuestro aniversario nos entregaron las llaves. La semana que entra me meten en cuarentena para La Casa de los Famosos y pues quería pasar una semana aquí con mis hijos, entregarle a mi mujer la casa de sus sueños y pues no se pudo”, concluyó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

