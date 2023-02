Mientras le explicaba a Paty Navidad lo que la hija de Julio César Chávez dijo de ella, Carmona la acariciaba la mano de Dania. “Que no era por discriminar, pero que yo necesitaba más estar aquí que ella y pues si, la verdad si, ella fue muy bendecida y nació en una cuna de oro, yo no”. Paty Navidad pronto tranquilizó a la ifluencer diciendo que no era eso lo que gustaba al publico, pronto Juan se uniría revelando la razón de que eliminaran a Mayeli la temporada anterior.

Le dan la razón a Juan Rivera sobre Mayeli

Rápidamente los internautas comenzaron a comentar al respecto, mientras algunos le daban la razón a Paty Navidad o reprueban la educación de Nicole Chávez, están quienes le dan la razón a Juan Rivera. Más de un comentario argumenta que las palabras del hermano de la diva de la banda son verdad.

“Y si la ex cuñada de Juan si digo eso, varias veces”, “Si juan asi fue @juanriveraofficial No lo estás intentando asi fue”, “Mayeli si dijo eso”, “obvio al público no le gusta, la mayoría trabajamos, incluso aunq hayas nacido en cuna de oro también se trabaja xq el dinero va y viene no es eterno”, “obvio al público no le gusta, la mayoría trabajamos, incluso aunq hayas nacido en cuna de oro también se trabaja xq el dinero va y viene no es eterno”. Son algunos de los comentarios en video que puedes ver dando clic AQUÍ.