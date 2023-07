Emilio Osorio es nominado por primera vez en LCDLFMX.

Niurka Marcos reaccionó ante lo ocurrido.

Juan Osorio rompe en llanto tras nominación de su hijo. Juan Osorio rompe llanto. Los momentos de tensión se hicieron presentes dentro del reality al momento de elegir quién será el próximo en abandonar el juego y en esta ocasión Emilio Osorio fue nominado por primera vez en ‘La Casa de los Famosos’ lo cuál ha creado gran controversia dentro de las redes. Como era de esperarse, el hijo de Niurka reaccionó con incentidumbre al escuchar su nombre entre los nominados del reality show ya que no pasó por su mente que se encontraría en la cuerda floja para salir del programa. Esto también provocó que sus fans e incluso sus padres se pronunciaran al respecto. Emilio Osorio se convierte en uno de los nominados de La Casa de los Famosos México Por su parte Niurka estalló en redes tras enterarse de que su hijo menor había sido nominado dentro del reality, «Ya me escribieron de todos lados pa avisarme ‘Mamá Niu, ve lo que dijo Diego (de Erice)’, ‘Niurka no lo va a poder salvar’. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego… Espero que ustedes no metan las manos y dejen al público jugar, ¿Pa qué me buscan la lengua?», expresó la cubana. Pero no ha sido la única que se pronunció tras la nominación de Emilio Osorio dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, sino que su propio padre el productor Juan Osorio, acudió a las redes sociales en donde compartió su punto de vista y al borde de las lágrimas habló al respecto. Archivado como: Juan Osorio rompe llanto.

Juan Osorio reacciona a la participación de su hijo dentro de la casa Fue mediante la plataforma de TikTok en una cuenta que lleva el nombre de ‘La Casa de los Famosos México’, que comenzó a circular un video en donde se muestra la reacción de Juan Osorio tras enterarse de la nominación de Emilio dentro del reality show cosa que nadie esperaba. «Estoy tranquilo, me emocioné mucho pero me dolió, me dolió ver a Emilio nominado pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y haciendo cosas», comenzó expresando el productor de telenovelas de Televisa después de enterarse que su hijo está en la cuerda floja. Archivado como: Juan Osorio rompe llanto.

Juan Osorio rompe en llanto tras la nominación de Emilio «Me dolió su carita de mijo diciendo ‘quién me nominó’, en ese momento dices ‘¿dónde está el enemigo?’. Luego de eso señaló a las posibles responsables de la nominación, «Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista y bien dicho Raquel y Sergio, usa mil máscaras para que no la descubran pero bueno, así es ella, es su estrategia y Barbie no sabe dónde tiene la cabeza». «Las lágrimas ya se me estaban saliendo porque adoro a mi hijo, Emilio tiene un lugar muy especial», concluyó el mensaje que dio Juan Osorio tras la nominación del también hijo de Niurka Marcos dentro del famoso programa que ahora está siendo transmitido por la cadena de Televisa. Archivado como: Juan Osorio rompe llanto.

Seguidores del hijo de Niurka muestran su apoyo tras su nominación en La Casa de los Famosos México Emilio Osorio se ha mostrado totalmente transparente dentro de la casa y ha compartido con los habitantes los momentos más importantes de su vida tanto que se le escapó el nombre de su actual novia, razón por la que a muchos les tomó por sorpresa su nominación. «Apoyo a Sergio y Emilio», «A salvar a Emilio», «Manda a gritarles que Bárbara voto por él para que la próxima semana vallan contra Bárbara todos que no se dejen manipular más por ella», «Todos adoramos al niño de la casa», «Sentí horrible ver la carita de Emilio si el se a portado muy bien con todos», «Que se cuide de Apio», compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Juan Osorio rompe llanto.

