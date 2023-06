Resulta que el cantante dio a entender mediante unos videos, que Emilio es ‘hijo’ de Bobby Larios, ex de Niurka, dejando a muchas personas con la duda sobre sí realmente no es hijo de Juan Osorio, sin embargo, ahora el productor de Televisa ha decidido responder ante dicha polémica.

Cuestionan a Juan Osorio sobre lo ocurrido

Recientemente, en la red carpet de ‘Lagunilla Mi Barrio’ Juan Osorio se hizo presente y fue cuestionado sobre las declaraciones hechas por José Manuel, sin embargo el productor mexicano a primeras instancias, aseguró que no estaba enterado de lo que realmente había pasado.

Sin pelos en la lengua, esto fue lo que dijo Osorio: «Yo estimo a José Manuel, fui muy amigo de su papá y yo no voy a prestarme a comentarios, yo no sé que dijo ni me interesa saber», fue lo primero que declaró el productor y ex esposo de Niurka Marcos.