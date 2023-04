La conductora del programa hispano siempre ha estado dispuesta a continuar cosechando su carrera con más enseñanzas, y más proyectos, no solamente enfocada en el modelaje si no que también en proyectos televisivos, por lo cuál le hizo un propuesta a Juan Osorio y le tiene buenas noticias.

“Un personaje, que digo que vas a ser de villana, una buena villana, es una promesa”, reveló por medio de un video que se transmitió a Despierta América , levantando una gran emoción no solamente en Francisca quien ha sido reina de belleza, si no que también en sus compañeros del programa como Raúl González, Karla Martínez y Alan Tacher.

Juan Osorio le respondió a Francisca y escuchó sus súplicas: “Voy a hacer un casting y en mi siguiente proyecto estarás trabajando, ya vi que me has mandado mensajes y no los he leído pero prometo públicamente Francisca que vas a trabajar en un proyecto mío”, dijo.

Francisca le agradece a Osorio con emotivas palabras

“Juan mira, me has hecho el día, gracias por la humildad de responder ese mensaje yo te escribo siempre por Instagram, tu no me has respondido, pero esto para mi ya significa el mundo, mi vida y voy por ese casting, uno de mis sueños es trabajar en una de esas producciones, gracias por esa promesa”, reveló Francisca agradecida con el productor mexicano.

Fue una gran sorpresa para todos cuando Osorio le dijo a Francisca que podría protagonizar a una villana en su nueva telenovela, la cuál aún no está definida. “Felicidades Francisca, pondrás todo para brillar”, “Te amamos Fran”, “Wow súper, muchas felicidades”, dijeron algunos usuarios en comentarios del video compartido en Instagram (HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO).