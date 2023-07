El padre de Emiio Osorio revela lo inesperado

En medio de polémica de ‘La Casa de los Famosos México’ surge lo inesperado

¿Qué opinará la actriz argentina?

‘La Casa de los Famosos México’ ha venido a revolucionar el interés e intensidad entre participantes y el público que apoya el reality. Muestra de ello, el productor Juan Osorio (padre del participante Emilio Osorio) hace lo impensable con la actriz y contendiente del reality Bárbara Torres ‘Excelsa’.

Tras conocer quién nominó a su hijo Emilio, el famoso productor de Televisa Juan Osorio habría arremetido contra aquellos que querían ‘truncar’ la estadía del joven actor y la posibilidad de consolidarse como el ganador de la competencia.

El productor Juan Osorio hace lo impensable con la actriz Bárbara Torres ‘Excelsa’

Muestra de ello, según Milenio, Osorio llevó un grupo de fanáticos de su hijo a las instalaciones de la sede del reality show y habló sobre las dos personas que lo nominaron y pusieron en peligro de eliminación a Emilio: ‘Barby’ Juárez y Bárbara Torres.

“De Barby no me extraña, es una persona que no tiene esa consciencia”. comentó. “¿Pero Bárbara? Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá (Niurka)… Pero bueno, es el juego y que le vaya bien a ella”.