Juan Osorio arremete contra Bárbara Torres.

El productor de telenovelas se pronuncia tras nominación de Emilio Osorio.

Confirma el veto de ‘Excelsa’ en sus próximos proyectos con Televisa. Juan Osorio Bárbara Torres. Los momentos de tensión se hicieron presentes dentro del reality al momento de elegir quién será el próximo en abandonar el juego y en esta ocasión Emilio Osorio fue nominado por primera vez en ‘La Casa de los Famosos’ lo cuál ha creado gran controversia dentro de las redes. Sin duda la nominación de Emilio tomó por sorpresa a muchos, ya que él es considerado como uno de los participantes más solidarios y transparentes en el programa. En cada emisión se ha mostrado empático con sus compañeros por lo que a él mismo causó asombro el escuchar que se encontraba nominado. Juan Osorio se pronuncia tras nominación de su hijo Emilio Se cree que el hijo de Niurka Marcos es uno de los más fuertes que se encuentra dentro de la casa y quién está empleando una de las mejores estrategias en el reality, por lo que se especula que sus compañeros lo toman como ‘amenaza’ y por ello se tomó la decisión de que estuviera nominado. Ahora, a tan solo unas horas de que se sepa quién abandonará este domingo ‘La Casa de los Famosos México’, aseguran que ya se sabe quién fue la principal causante de la nominación de Emilio, por lo que supuestamente ella quedaría vetada de próximos proyectos que se realicen en Televisa. Archivado como: Juan Osorio Bárbara Torres.

El productor de telenovelas creó un movimiento en apoyo a Emilio Osorio en La Casa de los Famosos México Tras la nominación de Emilio Osorio dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, su propio padre el productor Juan Osorio, acudió a las redes sociales en donde compartió su punto de vista y al borde de las lágrimas habló al respecto. «Estoy tranquilo, me emocioné mucho pero me dolió, me dolió ver a Emilio nominado pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y haciendo cosas», dijo. Para sospechas del productor de telenovelas en Televisa, fue ‘Excelsa’ quién habría nominado a su hijo, «»Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista y bien dicho Raquel y Sergio, usa mil máscaras para que no la descubran pero bueno, así es ella, es su estrategia y Barbie no sabe dónde tiene la cabeza». Archivado como: Juan Osorio Bárbara Torres.

Juan Osorio confirma el veto de Bárbara Torres en sus próximos proyectos De manera reciente, Juan Osorio realizó un movimiento en apoyo a su hijo Emilio tras ser nominado en donde decenas de personas asistieron a las afueras de ‘La Casa de los Famosos’, ahí fue arribado por varios medios de comunicación dónde lanzó contundente mensaje sobre Bárbara Torres. «Se me salieron las lágrimas del coraje porque no se vale, sé que va a ser nominado, sé que el juego es así pero no Bárbara no ella, eso no me lo esperaba… De la Barbie no me extraña es una persona que no tiene la consciencia de lo que es pero ¿Bárbara?, ¿después de todo lo que Emilio ha hecho por ella?, ¿después de que conoce a su mamá?», expresó Juan Osorio ante diversos medios de comunicación. Archivado como: Juan Osorio Bárbara Torres.

«Conmigo no va a trabajar nunca» «Que le vaya muy bien a ella. Y, sobre todo, de lo que sí estoy seguro, es que conmigo no va a trabajar nunca. Es en serio, yo digo las cosas como van, así como dije que Wendy va a trabajar yo lo digo y me nace y nadie me va a obligar a cambiar de opinión», aseguró el ex de Niurka tras la nominación de su hijo. Además afirmó que él mismo sabe la finalidad del reality show, pero eso no descarta que Bárbara haya actuado en contra de su hijo, «Yo entiendo el chiste de este juego, yo entiendo que se dé, pero no era el momento, pero además, tiene otros adultos a los que puede atacar, ¿Emilio qué le ha hecho? El juego no lo permite ahorita, Emilio va a salir yo no estoy diciendo que va a ganar», afirmó el productor de telenovelas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Juan Osorio Bárbara Torres.

