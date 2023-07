Juan Osorio ‘amenaza’ a Televisa si expulsan a su hijo

Usuarios reaccionan a la supuesta captura de pantalla

Luego de que la supuesta captura de pantalla con la historia de Juan Osorio fuera difundida en las redes sociales, los internautas comenzaron a comentar sobre su veracidad. Mientras algunos se molestaban, otros le encontraban gracia en la situación.

«Es falso pero me cagu* de risa», «Es súper falso», «Jajajajaja es mam* o sea como crees que va a soltar algo así al aire», «si ya se que es falsa pero como me he reído», «Independientemente de si es falso o no, no nos importa si el señor se va de la empresa, hace pura novela viejaaaa», son algunas de las reacciones en las redes sociales. Para ver la supuesta captura de pantalla da clic AQUÍ.