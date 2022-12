Presenta a su padre

LES PRESENTO A MI PAPÁ Uno de mis mejores momentos en Colombia fue volver a ver a mi papá, después de 9 años no vernos en persona, porque él no podía viajar a USA, y yo no podía viajar a Colombia. Pero este fue el encuentro más especial que he tenido con él. La pasamos increíble. Gracias Dios por este reencuentro tan especial.

Fue lo que escribió el presentador de televisión colombiano en la descripción de un video que compartió en su cuenta de Instagram. Recibió muchos comentarios por parte de colegas y seguidores, ya que nunca había hecho tan formal la presencia de su progenitor.