Juan José Origel confiesa cómo descubrió que era gay

Meses después, recibió una atractiva oferta de Televisa a la que simplemente no le podía decir que no.

Más tarde, este joven lo invitó a su casa, y aunque en un principio no quería, terminó accediendo. No se imaginó con lo que se toparía.

«Pues yo entre que le entendía unas cosas y otras no, pues dije: ‘órale pues’, pero sí sabía decirle ‘thank you'», dijo Juan José Origel.

El periodista comentó que ese viaje a Montreal le cambió la vida, ya que en ese entonces no se atrevía a nada.

Luego de esta experiencia, en la que asegura que no pasó nada, Pepillo Origel comenzó a explorar su sexualidad. No dio paso atrás.

Por otro lado, Pepillo Origel reconoció que en ese entonces no sabía nada del mundo gay y que no era algo que le llamara la atención.

Pepillo comparte su experiencia con otro hombre

Pero esto no fue lo único que Juan José Origel compartió en esta entrevista con Yordi Rosado sobre alguna experiencia gay.

De acuerdo con información de Excélsior, durante las Olimpiadas de Montreal conoció a otro hombre que le insistió que lo visitara en Nueva York.

«Cuando llego a León, entrando a mi casa, suena el teléfono y contesta la muchacha de mi mamá y para entonces yo ‘very well’, era él».

No obstante, dejó en claro que, aunque se fue a vivir un año a Nueva York, no estuvo con él, si no con alguien más.