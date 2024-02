¿Juan Gabriel está vivo? Famosa periodista mexicana levanta sospechas

«Quiere decir que no la pueden repartir porque saben que por ahí anda», agregó sobre lo que dejó atrás el ‘Divo de Juárez’.

«No se ha hecho nada con su herencia, no han podido usarla, ahí sigue, después de siete años no se ha usado la herencia», apuntó la periodista mexicana.

Además del proceso funerario, Martha Figueroa también menciono el tema de la herencia del cantante, el cual se trata de un proceso que no ha podido ser resuelto.

Agregó no sentirse confiada de la identidad por medio de una llamada, ya que los imitadores del cantante tienden a tener un voz muy parecida a él, por lo que lo confirmaría de verlo en persona.

No obstante, confirmó a Yordi Rosado que nunca ha mantenido una llamada con la persona y que tampoco lo ha visto en persona.

Confesiones del cantante

«Estaba al aire la serie, la estaba viendo en mi casa y me entra mensaje y me pone: ‘no me acordaba de ese disco, ¿tú lo tienes en tu casa?», agregó diciendo que es algo que solo el cantante sabría.

«Se muere alguien del medio artístico y al instante me manda canción con esa persona muerta, fotografía», cuenta Figueroa sobre las interacciones con el supuesto Juan Gabriel.

«Cuando se murió Diego Verdaguer, al instante: ‘mira la canción que yo grabe con Diego y que nunca la sacamos», añadió como ejemplo sobre los mensajes.

«Si no es él, es alguien que se quedó con todo y que sabe todo, que tiene al instante las fechas, yo le pregunto cosas y me las contesta», detalló Martha Figueroa. Para ver el video da clic AQUÍ.