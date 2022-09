Tras aparecer con ese post en la popular red social, los fanáticos del cantante no han dudado en expresarse y enviar mensajes de saludos hacia Joaquín Muñoz Muñoz, aunque hubo quien le reclamó y le dijo que “nunca enseña las pruebas” sobre la supuesta vida de Juan Gabriel. El ex secretario del ‘Divo de Juárez’ ha compartido fotos de antaño con el cantante, pero nada que pruebe que sigue vivo.

En diversas ocasiones, el que fue secretario de Juan Gabriel no duda en hablar sobre la supuesta vida del cantante mexicano y en Facebook, comparte con sus seguidores que el intérprete de ‘Querida’ les envía saludos e inclusive, que enfermó tanto que estaba a punto de ‘morir’. Por supuesto, no hay pruebas ‘verídicas’ que confirmen su versión de los hechos.

“Mis amores, esta noche el ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel, cenará pozole y una rica michelada”, se lee en post que compartió Joaquín Muñoz Muñoz en redes sociales. El ex secretario del intérprete de “Hasta Que Te Conocí”, afirma que sigue con vida y que él tiene las pruebas suficientes para demostrar que no está muerto como todos piensan.

“Juan Gabriel me dice que ama el México que se nos fue sin tantos asesinatos, sin abrazos, sin balazos o inflaciones. ¡Arriba Juárez! Y el respeto al derecho. ¡Viva México!”, concluyó Joaquín Muñoz en su publicación en redes sociales. Desde ese momento, los fanáticos no han dejado de interactuar enviando mensajes o señalando que “es mentira” lo que comenta. Archivado como: Juan Gabriel mensaje

Juan Gabriel mensaje: ¿Miente al respecto?

Aunque la mayoría de comentarios abundaron con buenos deseos para Joaquín Muñoz, hubo quien se negó en creer las palabras del mexicano y declaró que siempre dicen que está con vida el cantante, pero nunca ha mostrado una fotografía actual o grabado un video dando a conocer que está con vida. ¿Será una mentira de Muñoz?

“¿Por qué no haces un en vivo con él donde diga la fecha de hoy? Porque la verdad no nos has enseñado pruebas de que esté vivo, solo hablas y tú sabes que si te seguimos es por él. ¡Te amo Juan Gabriel!”, declararon en la publicación que realizó. No es el único reclamo que existe hacia Joaquín Muñoz, debido a que en publicaciones anteriores hay personas reclamándole. Archivado como: Juan Gabriel mensaje