Jóvenes estadounidenses dudan sobre una guerra con Irán

La posibilidad de un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán no despierta en los jóvenes estadounidenses el mismo fervor patriótico que en generaciones anteriores.

Encuestas recientes muestran que, mientras algunos apoyan un cambio de régimen en Irán, la mayoría de los hombres jóvenes son escépticos respecto a una intervención militar directa.

Y su apoyo disminuye drásticamente si se contemplan posibles bajas.

Así lo informa NewsWeek.

.@evitaduffy_1: «Gen Z is not interested in a war with Iran at all…Let’s focus on what’s here at home. Let’s make our lives better.»@JackPosobiec pic.twitter.com/ggipU1LweI

— Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) June 19, 2025