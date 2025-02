Arrestan a jovencito de 14 años por apuñalar fatalmente a otro adolescente en un McDonald’s de Nueva York

Nueva York se encuentra conmocionada tras el arresto de un adolescente de 14 años.

Quién es acusado de apuñalar fatalmente a otro joven de la misma edad en un violento incidente ocurrido en un McDonald’s de Queens.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes 14 de febrero a las 3:30 p.m (tempo local) en el estacionamiento del restaurante.

La sucursal del incidente se encuentra ubicada cerca de 38th Street y Queens Boulevard en Sunnyside, según informó la Policía de Nueva York.

#Breaking Police say a 14-year-old boy is dead after being stabbed in the stomach in Sunnyside. Witnesses tell @1010WINS this was right after a massive fist fight between a group of 10-20 teens at McDonald’s. #nyc #breakingnews #queens pic.twitter.com/0G0K7pcLQF

— Mary-Lyn Buckley (@ml_buckley) February 14, 2025