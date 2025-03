Joven vendedora de Costco sufre ataque con líquido corrosivo.

«Creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero no sabemos qué tipo de ácido», mencionó la emprendedora, agregando que sus labios, nariz, oídos y boca también resultaron afectados.

En cuestión de segundos, me empezó a quemar la cara», denunció Fernanda en el video.

«Mientras yo le empiezo a brindar la información, esta persona destapó un bote que contenía en sus manos y me lo arrojó en el rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y sin poder respirar.

Llamado a la justicia

Fernanda Sánchez, una vendedora de fresas con crema de Tijuana que se ha viralizado en redes sociales, compartió un video donde expone que fue agredida con ácido por una mujer mientras estaba en su negocio. pic.twitter.com/59zyphflX8 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) March 7, 2025

Con voz entrecortada, Fernanda expresó su temor por su seguridad y la de su familia.

Así lo informa Milenio.

«Este video lo hago con el fin de que se haga mi voz y sea escuchada, porque en lo que va del año he sufrido de estas agresiones y he permitido muchas cosas por no hablar», afirmó. También destacó que su hija presenció el ataque, lo que aumenta su preocupación.

Fernanda pidió a sus seguidores que compartieran su denuncia para que llegue a las autoridades y se pueda identificar a la agresora.

«Ponen en riesgo a las personas que trabajan conmigo, ponen en riesgo mi salud y mi vida. Quiero que este video llegue a las autoridades y me ayuden a dar con la responsable», exigió.