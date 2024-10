Joven patinador chileno muere trágicamente en Los Ángeles.

La comunidad de patinadores de Los Ángeles y la familia de Jonathan González, un joven chileno de 31 años, lloran su pérdida tras ser atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga mientras patinaba por las calles de la ciudad.

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes 20 de septiembre en la cuadra 2100 de South Bundy Drive, cuando González fue embestido por una SUV Dodge Durango mientras se dirigía a una reunión de patinadores.

El conductor huyó del lugar sin prestar auxilio. Así reportó el medio ABC7

González, quien se había mudado a Los Ángeles hace pocos meses en busca de nuevas oportunidades, era un talentoso patinador y músico.

REST IN PEACE: Jonathan Gonzalez, a talented skater from Chile, had just moved to L.A. a few months ago when he was struck and killed by a hit-and-run driver while Rollerblading in Sawtelle. https://t.co/8U9qkBfEDG

Gonzalez’ sister said he loved music and had dreams of becoming… pic.twitter.com/guqZFvxp3f

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 23, 2024