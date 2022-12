“Escucha bien, hijo de perra. ‘El Mencho’, puede chuparme la ve…”, detalló el adolescente mexicano, para el video que compartió en TikTok. Pero, no fueron las únicas declaraciones que hizo al respecto, sino que terminó hablando de su situación con el reconocido youtuber, ‘El Pirata de Culiacán’ quien terminó siendo atacado por hombres armados.

Un adolescente no dudó en terminar de insultar a un famoso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en un video para redes sociales. El joven, que se encuentra descansando en un poste de luz, se dirigió a Nemesio ‘El Mencho’ Cervantes, y comenzó a insultarlo, destacando que “no le tenía miedo”, informó Daily Star.

“No duermo como ‘El Pirata’ o ‘El Chanito de Culiacán'”, declaró el joven en el video que compartió en una publicación de redes sociales y envió una fuerte amenaza. “Soy inmortal, intocable, hice un pacto con el diablo. Vine a darte fuego, Mencho. No tengo miedo de decir esto, lo diré sin la cámara aquí mismo, Mencho puede chúpame la ver…”, detalló.

En el TikTok, detalló que él no será como ‘El Pirata de Culiacán’, quien fue asesinado a balazos debido a la amenaza que lanzó en contra del capo mexicano. El adolescente, también declaró que es inmortal debido a un pacto con el diablo que hizo y por ello, no temía en enfrentarse en contra del capo mexicano.

Joven imita Pirata Culiacán: “No estuvo bien lo que hice”

Poco después, el adolescente terminó por pedir disculpas por la situación que provocó en redes sociales y envió sus disculpas a través de un segundo video donde detalló que no se encontraba “consciente” de las palabras que había enviado en el primer mensaje. Al igual, alegó que sabía que “estuvo mal” lo que había dicho.

“Perdón por lo que dije, no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo”, dijo el joven en el video de TikTok. “Estuvo mal, ese día amanecí estúpido. No miré las consecuencias, lo hice por los seguidores, pido perdón.”, declaró en el segundo clip que compartió en su perfil después de pedir perdón y citó Daily Star. Archivado como: Joven imita Pirata Culiacán