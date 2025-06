Joven hispano muere en accidente de atropello y fuga en Coral Gables: familia busca apoyo para despedirlo

El caso ha conmovido a la comunidad, no solo por la juventud de la víctima, sino por la crueldad del acto.

El informe del arresto indica que Alemán no cedió el paso y escapó del lugar, dejando a Anthony malherido en la vía. Las autoridades usaron cámaras de tráfico y redes sociales para rastrear al sospechoso y confirmar su identidad.

“Está bueno que lo hayan arrestado, pero eso no va a traer a mi hijo de regreso. Estoy con ira, dolida”, agregó. Anthony era descrito como un joven noble, respetuoso y lleno de planes, cuya vida fue truncada injustamente.

La mujer aseguró que el arresto del presunto responsable trae algo de alivio, pero no puede calmar su sufrimiento. “Es un poco de alivio saber que ya cogieron a la persona que dejó a mi hijo tirado en la calle”, afirmó.

Claudia Arce, madre del joven fallecido, habló entre lágrimas sobre el dolor de perder a su único hijo. “Me siento vacía, con dolor… y brava. Me siento brava de que mi niño no está aquí”, expresó con voz quebrada.

Clamor comunitario por justicia y prevención vial

La familia agradece cualquier tipo de colaboración, ya sea monetaria o difundiendo la iniciativa entre amigos y conocidos.

“Agradecemos enormemente cualquier apoyo que puedan brindar, ya sea mediante una donación o compartiendo esta página. Toda ayuda es fundamental para nosotros en estos momentos tan difíciles”, se lee en la plataforma.

Anthony Arce apenas comenzaba su vida adulta cuando fue víctima de un acto de irresponsabilidad y cobardía al volante.

Sus familiares y seres queridos se aferran a los recuerdos, la justicia y la esperanza de que no haya más víctimas como él. “Ahora yo no sé cómo arreglar este problema… y voy a estar sin él. No es justo”, concluyó su madre entre sollozos, según detalló ‘Telemundo‘.