Joven hispano de 17 años asesinado a balazos en King City.

La comunidad de King City se encuentra conmocionada tras el asesinato de Christian Rodríguez Hernández, un joven de solo 17 años que perdió la vida luego de ser baleado mientras montaba su bicicleta.

Su familia, devastada por la pérdida, ha iniciado una recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y darle el último adiós.

El ataque ocurrió cuando Christian circulaba en su bicicleta y fue interceptado por un grupo de cuatro a cinco personas desconocidas.

Quienes sacaron armas de fuego y le dispararon en múltiples ocasiones, según informó la policía local. A pesar de que fue trasladado con vida al hospital, el joven no logró sobrevivir a las heridas.

RIP | Christian Hernandez was killed in King City after gang members shot him thinking he was a gang member, police said.

— KSBW Action News 8 (@ksbw) March 5, 2025