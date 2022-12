La graduaciones suelen ser momentos emotivos, los estudiantes se sienten felices por terminar un ciclo de estudio. Los padres suelen ser un factor muy importante y es normal que sean la inspiración para los logros. Lamentablemente, no todos llegan a presenciar el momento de sus hijos.

“Estuve llorando porque mi madre no estuvo ahí”, escribió en otro registro compartido de aquel especial momento. En aquel video se logra ver la conmoción del joven, quien fue consolado por sus familiares. Estas imágenes han conmovido a todo el internet. ARCHIVADO DE: Joven foto mamá fallecida

Al ritmo de “Tiempo de Vals”, icónica canción de Chayanne, el joven bailó entre lágrimas acompañado de un cuadro con la fotografía de su madre. La señora no pudo compartir aquella importante etapa. Pero el joven supo honrarla y hacer que estuviera presente de igual modo.

“A pesar de que no haz estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino. Mi mamá nunca ha sido una persona muy mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’.

Joven foto mamá fallecida: Le prometió que iba a regresar

“Se fue, me dijo: ‘voy a regresar un día sábado’, pero ese sábado nunca llegó, hay sábados que me siento muy triste porque mi mamá se fue”, lamentó el joven quien no pudo contener las lagrimas. Thiago Venturo dedicó unas palabras muy hermosas a su progenitora.

“Mi inspiración fue que mi mamá, me dijo: ‘vamos a hacer tu promoción y va a ser tu padrino tal persona’, a veces me decía ‘tienes que seguir estudiando’, me alentaba. Mi mamá siempre ha querido que fuera profesional y voy a cumplir ese deseo”. ARCHIVADO DE: Joven foto mamá fallecida