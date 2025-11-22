Joven elige muerte asistida ante sufrimiento insoportable diario
Publicado el 11/22/2025 a las 15:49
- Jóven elige muerte asistida
- Década viviendo con dolor
- Enfermedad rara y terminal
Segunj informa people en español, Annaliese Holland, de 25 años, ha decidido optar por una muerte asistida voluntaria después de una vida marcada por dolor crónico y hospitalizaciones constantes.
Su historia se hizo pública tras compartir la experiencia con un medio australiano, detallando la dureza de su enfermedad.
Desde niña sufrió síntomas extremos, como dolor constante, náuseas y vómitos diarios, sin diagnóstico claro.
Durante la última década, su organismo dejó de procesar alimentos y dependió de alimentación intravenosa.
Una enfermedad rara finalmente fue diagnosticada
This 25-year-old from South Australia is planning her own death.
Annaliese Holland stands among more than 2400 terminally ill Australians who have chosen to die on their own terms.
📍Read her full story: https://t.co/Ho1beoN66g#VAD #voluntaryassisteddying #southaustralia… pic.twitter.com/5xaIswY2SF
— The Advertiser (@theTiser) November 19, 2025
El intestino de Annaliese actuaba como si estuviera bloqueado, aunque no existía obstrucción física.
El daño neurológico le impedía digerir adecuadamente y provocaba acumulación de desechos en el estómago.
A los 18 años fue diagnosticada con ganglionopatía autonómica autoinmune, una enfermedad rara que afecta funciones vitales.
A los 22, los médicos determinaron que la condición era terminal y solo podría empeorar.
Joven elige muerte asistida como decisión final
Ver esta publicación en Instagram
El deterioro llevó a Annaliese a experimentar fallo multiorgánico y sobrevivió a la sepsis 25 veces.
El uso prolongado de medicamentos fuertes le causó osteoporosis severa y fracturas en la columna vertebral.
También sufrió necrosis por esteroides, un daño que afectó incluso su dentadura, provocando que algunos dientes se desprendieran.
La joven describe cada día como una lucha marcada por dolor extremo y agotamiento profundo.
La aprobación de VAD trae alivio emocional
Ver esta publicación en Instagram
Annaliese expresó a su familia el deseo de morir “en sus propios términos”, tras no reconocerse en el espejo un día hospitalizada.
Sus padres viven el proceso con dolor, aunque su padre reconoce cuánto ha resistido su hija.
Tras evaluaciones psicológicas y cumplir los requisitos legales, la joven obtuvo aprobación para la muerte asistida voluntaria (VAD).
Ella describe esta autorización como su “manta de seguridad”, una opción que le da paz y le quita ansiedad diaria.