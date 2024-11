Joven Confiesa Asesinato de su Madre en Arizona.

Mary Collier era una mujer amada, y así la describen en su GoFundMe

Mary Collier era descrita por sus familiares y amigos como una mujer amable, cariñosa y dedicada a su familia.

Su GoFundMe dice:

«Mary Ashcroft (Collier) era una de las personas más increíbles que podrías conocer. Para mí, era como una madre, aunque solo fuera mi tía de sangre. Era la persona que te llamaba cuando sabía que estabas teniendo un mal día. Mary amaba a su familia más que a nada en el mundo. Daba cuando no tenía nada y siempre trataba de levantar el ánimo de los demás con palabras amables y sinceras.»

«Mary era una mujer de Dios, una santa que este mundo tuvo el breve placer de conocer. Murió demasiado joven para alguien con un corazón tan grande (a la edad de 38 años).»

«Mary dejó este mundo, dejando atrás a su esposo y cuatro hijos (el más pequeño tiene 10 años). Su esposo tiene problemas de salud y no puede trabajar. Sé que a Mary nunca le gustaría que pidiéramos dinero, pero ella no está aquí para detenerme. Pido su ayuda para que podamos darle a Mary un funeral tan hermoso como ella, para que su familia no tenga que cargar con esa carga cuando no tienen los medios para hacerlo. Los fondos adicionales se destinarán a sus hijos para aliviar su carga económica.»

Puedes acceder al GoFundMe en este enlace.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en el espectáculo por la muerte inesperada de famoso comediante