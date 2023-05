Una chica acusó a sus padres de lo peor solo por inmigrar a Estados Unidos

Gran indignación causaron sus declaraciones

Famoso influencer reacciona al video que se ha hecho bastante viral

Joven causa indignación padres inmigrantes. Una joven se viralizó en TikTok luego de publicar un video en donde arremetió en contra de sus padres por migrar a otro país, pues la joven que ha causado un gran revuelo en las redes sociales, asegura que por ‘culpa’ de ellos es indocumentada, esto ha causado una gran indignación.

Miles de personas han estado reaccionando a sus fuertes declaraciones y de forma bastante negativa. Una de las personas que ha reaccionado ante este video es el influencer Carlos Espina, quien no dudó en darle una lección a esta joven y de una forma bastante informativa.

En el video que fue publicado por la joven en su cuenta de TikTok, ella arremete en contra de sus padres y dice lo siguiente: «Yo no le debo nada a mis padres migrantes, no les debo ni mier**», comenzó diciendo. «Hilda y Javier Campos, por sus malas decisiones soy indocumentada».

«¡Ustedes se divorciaron! Esa era la oportunidad para volver a casarse y arreglarme pero no, ¡Por culpa de ustedes dos tontos yo no puedo salir del país, ¿Y luego buscan que los ayude cuando me retire? ¡Sobre mi cadáver! Váyanse a la ****», reclama la joven su video.