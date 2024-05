Un joven ataca y deja inconsciente a menor de edad en el estado de Guanajuato, México

Descripción del trágico incidente

Quien mostró preocupación por su integridad pero fue confrontado por el testigo y se negó a dejar a la joven en espera de la llegada de los servicios de emergencia.

El hecho fue catalogado como un posible feminicidio y se reveló que la adolescente había sido víctima de abusos y amenazas durante su relación con el agresor.

De acuerdo a la grabación, el testigo pide a Javier Edmundo no acercarse a él, al mismo tiempo que le reclama que desde metros atrás vio el ataque.

«No me voy a bajar. He visto cómo la estas azotando toda la calle, no mam***s», se puede escuchar decir esto al hombre que grabó el momento.