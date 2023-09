Joven asegura ser hijo de Shakira y pide una gran suma de dinero

Joven asegura ser hijo de Shakira.

El actor Santiago Alarcón involucrado.

Pidió una gran suma de dinero, ¿Extorsión?

Una nueva controversia se suma al escándalo por el que atraviesa Shakira tras la separación de Gerard Piqué y que la tiene bajo el ojo público en España.

Desde Colombia, el reconocido actor Santiago Alarcón salió a denunciar públicamente un presunto caso de «acoso».

Esta relata que es por parte de un joven que alega ser su hijo y de la cantante Shakira.

La historia ha desencadenado una serie de eventos inesperados que han mantenido a los medios y al público en vilo.

Polémica: Joven asegura lo impensable

Santiago Alarcón, de 42 años, utilizó su plataforma en Instagram para relatar una «absurda» situación que, según él, ha estado viviendo.

En un video de casi 9 minutos, el actor comenzó su relato: «Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida».

El actor, conocido por su participación en películas como «Todas Para Uno», reveló que hace cuatro años recibió un mensaje que decía:

«Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó». Al principio, Alarcón no le prestó atención a esta afirmación, ya que le parecía sin sentido.