Joven de 17 años ataca brutalmente a su maestra: La reacción de la gente ante este horrible acontecimiento

Millones de internautas han expresado a través de redes sociales que este ha sido uno de los ataques más brutales jamás vistos. Fue a través del portal de Instagram de Noticias Telemundo, en donde se dieron a conocer las imágenes de los hechos y lo que la gente piensa sobre este horrible acontecimiento. “Cadena perpetua, si eso es con 17 años y por un videojuego, que se puede esperar mas adelante”.

“Deben dejarlo de por vida preso , porque ya el mostró lo que es y qué puede hacer después”, “Si eso es por una consola de videojuegos, no me quiero imaginar si lo despiden de un trabajo, si reprueba, si lo regañan en la casa ó no le dejan salir capaz mata a sus propios padres”, “¡Ojo! Este muchacho está advirtiendo lo que es capaz de hacerle a la maestra, si lo sueltan que no les sorprenda que sea un caso más de violencia con armas en las escuelas”, expresaron algunas personas en comentarios. Archivado como: Joven de 17 años ataca brutalmente a su maestra

