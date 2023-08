José Vázquez González causó dos muertes en un accidente (FOTOS)

El señor Juan Loredo, de 31 años, no pudo esquivar el golpe de la otra camioneta. En el auto iban su esposa, sus dos hijos de diez y siete años y una bebé de dos meses.

En ese momento la investigación se centró en identificar al conductor de la Chevrolet Silverado. El nombre de José Antonio Vázquez González aún no se conocía.

Piden ayuda para enterrar a Juan Loredo y su bebé Arizbeth

Daisy Ojeda abrió una cuenta en al red social GoFundMe para que la señora Ebeli Loredo pueda correr los gastos funerarios tras la muerte de su esposo y su bebé.

«El conductor del vehículo que se aproximaba huyó del lugar sin prestar ayuda a Juan y su familia. Juan y su hija de dos meses, Arizbeth, perdieron trágicamente la vida» detalla la súplica de Daisy Ojeda.

«Solicitamos contribuciones para ayudar a la familia en duelo a cubrir los gastos del funeral para Juan y su bebita Arizbeth, y para ayudar a la esposa e hijos sobrevivientes» implora el mensaje.

Daisy Ojeda cierra su petición con la frase «sus donaciones son muy apreciadas» en la cuenta de apoyo económico In Loving Memory of Juan and Arizbeth Loredo.