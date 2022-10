“Muchísimos, viene Cristo recargado en esta segunda temporada y aparte algo muy interesante, todo lo que va a pasar con Natalia. Entonces habrá sorpresas. Y si me sacó de mi zona de confort, me llevó también a mis límites. Fue un proyecto muy demandante con las situaciones, con las emociones, con todos los cambios que tiene el personaje y al final estoy contento con todo lo que se logró”.

Rompe el silencio sobre cómo fue hacer algunas escenas sin pudor: ” Fue complicado y ahorita lo veo y me da risa y mira qué padre, pero en su momento yo no sabía que me iba a enfrentar. Estaba muy nervioso porque en la televisión las escenas como de sexo o escenas de cama, pues nada que ver a lo que es un proyecto de streaming. Entonces aquí sí estaba desnudo, realmente me ponía algo en la parte de enfrente y yo no sabía pues qué onda”. Archivado como: José Ron La Mujer del Diablo

¿Te acuerdas de cuando te pagaban 100 pesos al mes?

“Sí, claro que lo recuerdo, hay una frase que para mí es muy importante que se llama “Recuerda quién eres” y no hay que olvidar de dónde venimos. Para mí recordar eso, mi familia, mis raíces, por todo lo que pasé, por todos los sacrificios que también tuve que hacer para para llegar a este lugar. No ha sido fácil, pero ahora sí, miro para atrás y digo ha valido mucho la pena y este es importante como tener esos pilares. Para mí siempre fue mi familia Dios y creer en mí, luchar por mis sueños y aquí estoy”.

Incluso revela el momento complicado sobre la muerte de su perrito: “Es un momento muy complicado, muy duro. Ahora ya puedo platicar un poco más sobre esto. Antes tocaban el tema y créeme que no podía platicar, se me cerraba la garganta un poco todavía, pero bueno, ya logro entenderlo, superarlo y también llevado de la mejor manera. Me quedo con los recuerdos lindos con mi Pastor Alemán y se crea una conexión y un lazo también muy fuerte. Yo amo a los perros, a los animales y para mí mis perros son prácticamente como mis hijos y me pegó muchísimo, me dolió mucho, pero la vida continúa y me enseñó también muchas formas de amar ese amor incondicional que tienen ellos”. Archivado como: José Ron La Mujer del Diablo