"ESTÁS BIEN PEND...". Tras sismo en México el galán de telenovelas José Ron manda insólito mensaje y todos se burlan sin piedad (FOTOS)

En varios tweets, el actor escribió en su cuenta oficial : “Como están todos?”, comenzó con la pregunta tras el sismo en México, pero lo que vino después fue lo siguiente: “Yo no sé ustedes pero para mi no deberían hacer simulacros, atraen la energía! Somos energía! El estar pensando y haciendo simulacros se jala esa energía!”, aseveró.

Los comentarios al mensaje del actor tras el sismo en México

Ante lo que publicó el actor, los mensajes de la gente no se hicieron esperar: “Vaya, quien lo diría, creí que además del temblor no me sorprendería Septiembre, pero sí lo logró este tuit, esa necesidad de romper récords”, “Esta chistosa tu manera de decir que estas bien pend…”, “Puedes demostrar científicamente tu teoría??? Gracias”, “Yo no sé ustedes, pero para mí los tontos atraen a más y más tontos. Somos lo que pensamos! Estar pensando y diciendo tonterías atrae a más como tú”.

Otros buscaron crear conciencia en que los simulacros son necesarios: “El simulacro ayuda a que sepamos cómo actuar ente situaciones de emergencia. Son necesarios. Y que mejor que hubo uno antes de el temblor para saber los protocolos. Son necesarios. No solo se trata de energía. Se trata de prevenir e informarse”, “Fíjate que suena curioso pero Justo mi hija vivió su primer simulacro y tranquila lo cual la llevo a estar tranquila cuando fue de verdad, no le sorprendió. Algo es algo”, “Yo siento que si se debe de hacer, para prevenir muertes”.