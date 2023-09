José Manuel Figueroa responde a Alicia Machado tras señalar que la agredió

José Manuel Figueroa sale a su defensa

«La verdad es una situación difícil e incómoda, duele, estoy muy consternado porque saca mucho de onda», aseguró Figueroa.

«Me imagino que Alicia está en un reality dónde quiere volver a sacar mi nombre», aseguró el hijo de Joan Sebastian.

«Anteriormente no me mencionaba o recordaba como pareja, y ahora que me necesita para sus realities shows, me menciona», dijo.

«Yo creo que ella tiene los recuerdos muy errados o mezclados… Veo que habla de testigos, de gente que estuvo presente», señaló.